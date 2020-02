Coronavirus: rimpatrio canadesi rinviato a venerdì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ottawa ha dovuto affrontare critiche per il tempo impiegato ad evacuare i cittadini ma anche per il fatto che l'areo inviato non avrebbe abbastanza posti per tutti i canadesi che vogliono lasciare la Cina. "A causa della domanda e delle restrizioni associate a questo volo, non possiamo garantire che chiunque abbia diritto a un posto sarà in grado di salire a bordo dell'aereo", si legge in una comunicazione inviata ieri dal ministero degli Esteri. Sul caso è intervenuto il premier liberale Justin Trudeau, che ha rassicurato i canadesi in attesa di evacuazione. Ottawa sta infatti aspettando l'approvazione da Pechino per inviare un secondo aereo ed evacuare “molto presto” tutti i cittadini canadesi. (Res)