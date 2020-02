Usa: impeachment, Senato assolve Trump da accuse di abuso di potere e ostruzione Congresso

- Il Senato degli Stati Uniti ha assolto il presidente Donald Trump dalle accuse di abuso di potere e ostruzione del Congresso, i due capi di imputazione dell'impeachment avviato dai Democratici della Camera dei Rappresentanti. Nel primo dei due voti di impeachment, il Senato controllato dai Repubblicani, ha respinto le accuse del presidente repubblicano democratico di aver agito in modo improprio nel trattenere gli aiuti alla sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina, con un voto di 52-48. La seconda votazione, sull'ostruzione al Congresso, si è conclusa 53-47. Il senatore Mitt Romney, repubblicano dello Utah, ha rotto con il suo partito, votando per rimuovere Trump dal suo incarico solo per il capo d'imputazione di abuso di potere. Romney ha dichiarato, due ore prima del voto, di ritenere che il presidente abbia violato il potere del suo ufficio chiedendo a un governo straniero, quello dell'Ucraina, di indagare su un rivale politico, l'ex vicepresidente Joe Biden. (Was)