Usa: O'Brien, presto negoziati con Russia su controllo armamenti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti avvieranno presto i negoziati sul controllo degli armamenti nucleari con la Russia. Lo ha detto ieri, 5 febbraio, il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Robert O'Brien. "Penso che negozieremo, che inizieremo presto i negoziati sul controllo degli armamenti, sulla questione nucleare che, come sapete, è importante per la sicurezza di il mondo, non solo gli Stati Uniti e la Russia", ha detto O'Brien in occasione di un evento che ha riunito gli ambasciatori di tutto il mondo. “Il presidente ritiene che non dovrebbero essere solo gli Stati Uniti e la Russia. Pensiamo che la Cina dovrà essere coinvolta in qualsiasi negoziato sul controllo degli armamenti, quindi lavoreremo su questi colloqui nei prossimi mesi e anni", ha dichiarato Robert O'Brien a Washington. (segue) (Was)