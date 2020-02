Coronavirus: 12 i casi accertati negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo caso di contagio da coronavirus è stato confermato ieri, 5 febbraio, nel Wisconsin, portando a 12 il numero di persone infette negli Stati Uniti. Il paziente ha viaggiato a Pechino prima di ammalarsi ed è stato esposto a persone con il virus mentre viaggiava in Cina, hanno detto i funzionari del dipartimento dei servizi sanitari del Wisconsin. Le condizioni della persona sono abbastanza buone e non hanno richiesto il ricovero, ma solo l'auto quarantena a casa. Intanto i due aerei che trasportavano circa 350 cittadini statunitensi evacuati da Wuhan, epicentro dell'epidemia, sono atterrati alla base aerea di Travis, nel nord della California, e in quella di Miramar nel sud dello Stato. Tutti i passeggeri trascorreranno fino a due settimane in quarantena in California mentre vengono monitorati eventuali sintomi del virus potenzialmente mortale. (Was)