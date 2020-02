Coronavirus: Farnesina, istituita Unità operativa speciale per fronteggiare emergenza (3)

- All’enorme mole di lavoro dell’Unità di xrisi si aggiunge lo sforzo quotidiano della rete diplomatico-consolare in Cina. Le sedi diplomatiche italiane in Cina assistono quotidianamente centinaia di connazionali e si sono attivate anche a favore della popolazione cinese, per promuovere azioni a sostegno della comunità locale. L’ambasciata d’Italia a Pechino è stata direttamente coinvolta e sempre in prima linea, insieme all’Unità di crisi della Farnesina, nella complessa e delicata operazione di rientro degli italiani presenti a Wuhan, con i quali è stato mantenuto un contatto costante e capillare. La Farnesina, infine, sta continuando a lavorare per consentire il rientro, nel più breve tempo possibile, del 17enne italiano risultato negativo al test del coronavirus, con cui l’ambasciata a Pechino è in contatto, rimasto inizialmente a Wuhan a causa di una febbre che non gli ha consentito l’imbarco sul volo del 3 febbraio scorso. (Com)