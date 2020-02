Governo: Gualtieri, solidarietà a Zingaretti e a "La Repubblica" per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri esprime su Twitter "solidarietà a Nicola Zingaretti e 'La Repubblica' per le minacce ricevute. Niente e nessuno - aggiunge - potrà mai intimorire il Partito democratico, cardine del sistema democratico, o minare libertà di pensiero e informazione. Il governo è in prima linea per il contrasto a campagne d'odio che minacciano la convivenza civile". (Rin)