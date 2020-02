Editoria: Carbonaro (M5s), bene approvazione definitiva pdl per promozione e sostegno lettura

- Alessandra Carbonaro, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Cultura e relatrice della proposta di legge approvata oggi in via definitiva a palazzo Madama, afferma in una nota che "anche il Senato ha approvato la pdl per la promozione e il sostegno alla lettura. Con il via libera definitivo a questo testo di legge, di cui sono stata relatrice alla Camera, siamo pronti a fronteggiare l'emergenza culturale del nostro paese con strumenti e novità importanti per sostenere la lettura e i lavoratori del settore. Vogliamo modificare il panorama attuale che vede penalizzate le piccole librerie rispetto alle grandi catene di distribuzione - aggiunge la parlamentare -. Fissiamo al cinque per cento il tetto massimo di sconto di queste ultime, mettendo basi eque per la distribuzione. Oltre duemila librerie, così come biblioteche e spazi culturali hanno chiuso negli ultimi anni. Vogliamo invertire questa tendenza, puntando ad arginare il più possibile il drammatico fenomeno della povertà educativa che si sta diffondendo a macchia d'olio nel nostro Paese. Adottare strumenti e politiche mirate per rafforzare senso civile e di comunità significa gettare le basi giuste per una rinascita culturale dei nostri territori, soprattutto quelli a maggiore rischio di povertà educativa. Uno scenario drammatico a cui rispondiamo anche con questa legge che prevede l'introduzione di nuove agevolazioni fiscali per librerie e biblioteche - conclude Carbonaro - oltre a un aumento di risorse per il tax credit e la 'Carta cultura', che potrà essere utilizzata anche dalle famiglie in difficoltà". (Com)