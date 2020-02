Salario minimo: Crimi, è misura di civiltà, M5s la chiede da tempo

- Il capo politico reggente del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, afferma su Facebook che "in Italia non esiste ancora una legge sul salario minimo orario. Eppure è una misura di civiltà, che il M5s chiede da tempo e che 21 Stati membri su 27 dell'Unione europea hanno già introdotto nei loro ordinamenti". Il viceministro all'Interno quindi spiega: "La nostra proposta, contenuta in un disegno di legge presentato al Senato da Nunzia Catalfo, è chiara e tutela i lavoratori. Deve essere discussa e approvata al più presto. Lo dobbiamo - conclude - a quei cinque milioni di lavoratori poveri che vivono nel nostro Paese, un dramma sociale che non possiamo più tollerare". (Rin)