Pd: Casu, un abbraccio a Zingaretti, istituzioni intervengano per far luce su fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro segretario, un grande abbraccio. Chi attacca te, attacca tutti noi". Lo scrive in un tweet il segretario del Pd di Roma, Andrea Casu, in riferimento al plico sospetto inviato al segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Sappiano, questi vigliacchi, che non ci spaventano - aggiunge Casu -. Le istituzioni intervengano per fare piena luce, noi ci batteremo con ancor più impegno per difendere l'Italia da chi ogni giorno semina odio e violenza". (Rer)