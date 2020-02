Brasile: evasi 27 detenuti dal carcere di Ji-Paranà nello stato di Roraima (2)

- Lo scorso 20 gennaio 26 prigionieri erano fuggiti dal complesso penitenziario Francisco d'Oliveira Conde, nella capitale dello stato brasiliano di Acre. Secondo quanto dichiarato dalle autorità del Centro integrato per le operazioni di pubblica sicurezza (Ciosp), che subito dopo la fuga non erano state in grado di comunicare il numero preciso di evasi, i detenuti sono scappati dal padiglione "L" dopo aver praticato un buco nella parete ed essersi calati dall'apertura con una corda fatta di lenzuola. Le autorità riferivano che i detenuti evasi sono appartenenti alla fazione criminale chiamata "Bonde dos 13", alleata del Primeiro comando da capital (Pcc). (segue) (Brb)