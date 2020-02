Editoria: sì unanime definitivo a ddl per promozione lettura, Franceschini, "un percorso per sostenere il settore" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una nota del ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (Mibact), la legge incrementa di 3.250.000 euro il credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano. L'aumento del Tax credit librerie sarà in vigore già dal 2020 ed è motivato dal "grande successo" che la misura ha riscosso negli ultimi due anni in cui ne hanno beneficiato circa 1.500 librerie. I nuclei familiari economicamente svantaggiati disporranno di una carta elettronica di importo nominale di 100 euro da utilizzare, entro un anno, per l'acquisto di libri. I nuovi limiti sulla scontistica si applicano anche alle vendite online mentre restano escluse le vendite alle biblioteche. Si introduce inoltre - come specifica la nota - la possibilità per le case editrici di effettuare uno sconto maggiore, ma non superiore al 20 per cento, in alcuni mesi dell'anno che verranno stabiliti con decreto del Mibact. Negli stessi mesi, anche le librerie e i punti vendita potranno offrire sconti fino al 15 per cento del prezzo di copertina. Viene, inoltre, previsto un fondo di un milione di euro per formare il personale delle scuole delle reti di istituti impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. La legge disciplina e semplifica le donazioni di libri non più commerciabili o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi. Le cessioni gratuite di libri non più commercializzati sono esclusi dall'applicazione dell'Iva. (Rin)