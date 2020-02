Coronavirus: Farnesina, istituita Unità operativa speciale per fronteggiare emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 febbraio sono rientrati in patria, con un volo organizzato dall’Unità di crisi della Farnesina e operato dal Comando operativo di vertice interforze (Coi)-Difesa, 56 italiani che avevano chiesto di lasciare la città di Wuhan, epicentro della diffusione del coronavirus e isolata ormai da giorni, per disposizione delle Autorità cinesi. L’Unità di crisi della Farnesina, in raccordo con l’ambasciata d’Italia a Pechino e con tutta la rete consolare italiana in Cina, assicura inoltre su base quotidiana la massima assistenza agli italiani che si trovano in Cina e nei paesi vicini e che chiedono indicazioni sulle possibili modalità di rientro in Italia. In particolare, dal 27 gennaio la Sala operativa dell’Unità di crisi ha gestito oltre 5.300 chiamate, si è registrato un incremento del 55 per cento nelle registrazioni sul sito web DoveSiamoNelMondo.it e si sono registrati oltre 206 mila accessi al sito web istituzionale ViaggiareSicuri.it, con un incremento dell’82 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sono state inviate oltre mille notifiche a tutti i possessori dell’applicazione per dispositivi mobili Unità di crisi, sono stati effettuati quasi 100 aggiornamenti di schede paese in dodici giorni per fornire informazioni accurate sulla diffusione del coronavirus e sulle misure di contenimento adottate dai paesi interessati dal virus. (segue) (Com)