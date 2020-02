Latina: neonato sequestrato per costringere madre a prostituirsi

- Hanno sequestrato un bambino di sei mesi per convincere la giovane madre a prostituirsi. Tra gli aguzzini c'è una donna romena di 28 anni, ospitata presso il centro di accoglienza Al Karama di Latina, che è stata arrestata, mentre sono in corso accertamenti per rintracciare gli altri complici. A quanto emerso dalle indagini della Polizia la giovane madre veniva costretta ad avere rapporti sessuali a pagamento, tra Roma e Latina, e a versare il ricavato ai suoi sfruttatori. In alcune occasioni la donna è stata anche vittima di violenti pestaggi, mentre il piccolo era tenuto segregato all'interno di una roulotte. Gli investigatori della squadra mobile e del commissariato di Cisterna di Latina sono riusciti a liberare la giovane madre che adesso, insieme al bambino che è in buone condizioni di salute, sarà accolta in una struttura protetta.(Rer)