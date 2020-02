Uganda: coronavirus, 100 persone provenienti dalla Cina messe in quarantena in aeroporto di Entebbe

- Oltre 100 persone arrivate all'aeroporto internazionale di Entebbe, in Uganda, provenienti dalla Cina sono state messe in quarantena per una durata di 14 giorni per prevenire la diffusione di un focolaio di coronavirus. È quanto reso ha noto oggi il ministro della Salute ugandese Jane Acengnel corso di un briefing con i media nella capitale Kampala, precisando che 44 delle persone poste in quarantena sono cittadini cinesi. Il ministro ha quindi aggiunto di non essere a conoscenza di alcun caso sospetto o confermato di contagio fra i cittadini ugandesi e ha fatto sapere che il ministero ha intensificato lo screening nei suoi principali punti di confine, rendendo obbligatorio per tutti i viaggiatori dalla Cina di fornire i dettagli personali per le visite di follow-up degli operatori sanitari. Nelle scorse settimane casi sospetti si erano registrati in Kenya, Etiopia e Costa d’Avorio, mentre nei giorni scorsi il Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Ncdc) ha smentito la presenza di un caso di coronavirus nel paese, invitando i nigeriani ad ignorare le voci su una possibile diffusione dell'epidemia. La scorsa settimana le compagnia Kenya Airways, Royal Air Maroc, Ruanda Air, Air Madagascar e Air Mauritus hanno sospeso i voli verso la Cina, mentre le autorità del Mozambico hanno sospeso l'emissione di visti di ingresso per i cittadini cinesi. Il bilancio ufficiale delle vittime in Cina è salito a 490, mentre sono 24.324 i casi di contagio confermati nel paese. (Res)