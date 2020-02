Usa: impeachment, Romney voterà per condannare Trump

- Il repubblicano Mitt Romney voterà per condannare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel processo per l'impeachment che si chiude oggi al Senato. Il senatore dello Utah, che diventa così il primo repubblicano a sostenere la rimozione del presidente per le pressioni indebite sul governo ucraino, ha reso pubblica la sua decisione due ore prima che il Senato voterà, alle 22 ora italiana, i due articoli di impeachment che accusavano Trump di abuso di potere e ostruzione al Congresso. Il senatore voterà solo per condannare il primo articolo, dicendo che voterà per assolvere il presidente dall'accusa di ostruzione. Romney ha dichiarato di ritenere che il presidente abbia violato il potere del suo ufficio chiedendo a un governo straniero, quello dell'Ucraina, di indagare su un rivale politico, l'ex vicepresidente Joe Biden. Romney ha dichiarato che il presidente è "colpevole di un terribile abuso di fiducia pubblica". "Non ho dubbi sul fatto che se i loro nomi non fossero stati Biden, il presidente non avrebbe mai fatto quello che ha fatto", ha detto Romney. Nel voto finale l'assoluzione di Trump è praticamente scontata, vista la presa di posizione compatta dei senatori del Grand Old Party (Gop).(Was)