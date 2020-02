Forza Italia: Giacomoni, raccolta firme contro reddito cittadinanza, prescrizione e per tetto tasse

- Sestino Giacomoni, membro del comitato di presidenza di Forza Italia, al termine della riunione che si è tenuta oggi a palazzo Grazioli, rende noto che "in parallelo al tour per la libertà, che avrà come slogan 'con Forza Italia riparte l'Italia', raccoglieremo le firme per abolire il reddito di cittadinanza, per abolire le leggi che cancellano la prescrizione e continueremo a raccogliere le firme per introdurre in Costituzione un tetto massimo alle percentuale di tasse che possono essere chieste ai cittadini. I parlamentari e gli altri eletti di FI - continua il parlamentare - insieme al movimento giovanile, a quello delle donne e a quello dei seniores saranno direttamente responsabilizzati per queste iniziative sul territorio. Inoltre, il 22 marzo a Napoli, si terrà una grande manifestazione nazionale del nostro movimento a cui interverrà anche il presidente Berlusconi".(Com)