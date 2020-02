Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Premio alla Virtù Civica ‘Panettone d’oro’, istituito negli anni ’90 dal Coordinamento dei Comitati Milanesi per valorizzare l’impegno civico dei cittadini. Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati di uno studio realizzato da Ipsos sull’impegno civico a Milano. Otre alla rappresentanza dell'Amministrazione comunale partecipano Carlo Montalbetti per Comieco, Luca Comodo per Ipsos, Marcello Milani, responsabile operativo di Amsa-Gruppo A2a, Salvatore Crapanzano, coordinatore dei Comitati milanesi e il presidente della giuria Giangiacomo Schiavi.Palazzo Marino - sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.30)Si riunisce il Consiglio comunale. Al termine delle domande a risposta immediata, il programma dei lavori prevede Mozioni e ordini del giorno.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)REGIONEGli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile) partecipano alla Santa Messa in occasione del 43° anniversario dell'uccisione del maresciallo Luigi D'Andrea e dell'appuntato Renato Barborini, in servizio presso la Polizia stradale di Bergamo, caduti nell'adempimento del dovere.Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, via Ozanam 1 Dalmine/BG (ore 09.30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto 'Water Alliance - Acque di Lombardia', la prima rete di imprese delle aziende idriche in house della Lombardia che hanno deciso di fare squadra per coniugare il radicamento sul territorio e le migliori pratiche nella gestione pubblica dell'acqua. All'incontro interviene anche Alessandro Russo, portavoce di 'Water Alliance - Acque di Lombardia' insieme ai rappresentanti territoriali delle differenti province lombarde.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1 sala Stampa 11° piano (ore 11.30)L'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipa al convegno 'Rigenerazione urbana. Nuove opportunità di sviluppo per il territorio'.Auditorium Eseb, via della Garzetta 51 - Brescia (ore 17.00)VARIEPresidio dei lavoratori e delle lavoratrici delle agenzie fiscali e dogane della Lombardia in Prefettura per rinnovo contratto.Palazzo Isimbardi, corso Monforte angolo via Vivaio (dalle ore 10 alle 13)Anteprima per la stampa della mostra “Georges De La Tour - L'Europa della luce”.Palazzo Reale - sala delle Otto Colonne, piazza Duomo 1 (ore 12.00)Conferenza stampa di presentazione del volume “FotoSintesi, la resilienza degli alberi in uno scatto: boschi, piante e foreste immortalate per FederlegnoArredo”.Foro Buonaparte 65 (ore 17.00)Convegno “La minaccia terroristica nell'era digitale: tra foreign fighters e radicalizzazione online”, organizzato dall’issi. Interviene, tra gli altri, il capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili.Palazzo Clerici, via Clerici 5 (ore 17.30)Incontro “Donne in dialogo per la pace”, organizzato dalla Fondazione Ambrosianeum.Fondazione Ambrosianeum - sala Lazzati, via delle Ore 3 (ore 18.00)(Rem)