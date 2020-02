Autonomia: ministro Boccia prosegue confronto con parti sociali, oggi nuovo incontro con Cgil-Cisl-Uil

- L’ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, rende noto che "prosegue il confronto del ministro con le parti sociali sul disegno di legge quadro sull'Autonomia differenziata. Questo pomeriggio, Boccia ha incontrato nuovamente le delegazioni di Cgil, Cisl e Uil, guidate dal segretario generale Cgil, Maurizio Landini, dal segretario confederale Cisl, Ignazio Ganga, e dal segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo, per un aggiornamento reciproco sul testo di legge trasmesso al Consiglio dei ministri". (Com)