Usa: Pompeo in visita in Germania, Africa e Golfo dal 13 al 22 febbraio

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sarà in visita in Germania, Senegal, Angola, Etiopia, Arabia Saudita e Oman dal 13 al 22 febbraio prossimi. Nel suo primo giorno di visita, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Pompeo sarà a Monaco di Baviera dove guiderà la delegazione degli Stati Uniti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove interverrà e avrà dei colloqui bilaterali con diversi omologhi per discutere delle priorità nelle politiche di sicurezza. Dopo Monaco, Pompeo si recherà a Dakar, in Senegal, dove resterà dal 15 al 16 febbraio e incontrerà il presidente Macky Sall e il ministro degli Esteri, Amadou Ba, per discutere di come approfondire la partnership economica e di sicurezza. Successivamente, il 17 febbraio, il segretario di Stato Usa si recherà a Luanda, in Angola, dove incontrerà il presidente Joao Lourenco e il ministro degli Esteri, Manuel Augusto, per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti agli sforzi anti-corruzione e di democratizzazione dell'Angola. A Luanda, Pompeo incontrerà inoltre le parti economiche e la comunità imprenditoriale per discutere della lotta alla corruzione e delle crescenti opportunità commerciali e di investimento bilaterali. (segue) (Was)