Usa: Pompeo in visita in Germania, Africa e Golfo dal 13 al 22 febbraio (2)

- Dopo Luanda, il segretario si recherà ad Addis Abeba, in Etiopia, dal 17 al 19 febbraio, per incontrare il primo ministro Abiy Ahmed e il presidente Sahle-Work Zewde con cui discuterà degli sforzi congiunti per promuovere la sicurezza regionale e sostenere il programma di riforme politiche ed economiche avviato dal governo. Nella capitale etiope Pompeo incontrerà anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat. Dopo l’Africa sub-sahariana, il segretario di Stato viaggerà alla volta del Medio Oriente, facendo tappa prima a Riad (dal 19 al 21 febbraio) per discutere di questioni regionali e bilaterali – tra cui Iran, Yemen e diritti umani – con la leadership saudita, poi in Oman per esprimere le sue condoglianze alla leadership di Mascate per la morte del sultano Qaboos bin Said e per incontrare il successore Haitham bin Tarik, cui riaffermerà la solida collaborazione degli Stati Uniti con l'Oman. (Was)