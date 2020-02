Medio Oriente: Tunisia, Ugtt manifesta contro la proposta di pace di Trump

- L’Unione generale del lavoro della Tunisia (Ugtt) è scesa oggi in piazza per protestare contro la proposta di pace avanzata lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per risolvere il conflitto israelo-palestinese, chiedendo che vengano presentate nuove soluzioni concrete. La manifestazione si è tenuta in piazza Mohamed Ali, a Tunisi, alla presenza del segretario generale della sigla sindacale, Noureddine Taboubi, e dell’ambasciatore palestinese Hayel al Fahoum. In precedenza l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia, aveva fermamente condannato il cosiddetto “accordo del secolo”. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, aveva invece sottolineato che la normalizzazione dei rapporti con Israele costituirebbe “un alto tradimento”. (Tut)