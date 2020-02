Roma: De Santis, bene avvio indagini su funzionario Polizia locale

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, in un post su Facebook ringrazia "la Procura di Roma, il commissariato Fidene della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale del gruppo nomentano che, tramite un lavoro integrato, hanno permesso di avviare le indagini su un funzionario della Polizia locale tratto agli arresti domiciliari e nei cui confronti si ipotizzano i reati di corruzione e di traffico illecite di influenze". De Santis spiega anche che "se i fatti contestati verranno accertati, ci troveremmo davanti comportamenti inaccettabili. Soprattutto perché rappresenterebbero un danno enorme per l’amplissima maggioranza del corpo, che opera silenziosamente con etica e trasparenza" e commenta: "La notizia di oggi testimonia come la Polizia locale, anche grazie al percorso di valorizzazione e rigenerazione che abbiamo messo in campo, stia sviluppando anticorpi solidi ed efficaci. Non c’è e mai ci sarà spazio per chi intende abusare del proprio ruolo, dimenticando di aver assunto un preciso impegno nei confronti di tutta la comunità cittadina".(Rer)