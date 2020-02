Algeria-Arabia Saudita: domani ad Algeri il ministro degli Esteri di Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan al Saud, sarà domani in visita ufficiale in Algeria. Lo fanno sapere i media del paese nordafricano. La visita rientra nel quadro delle regolari consultazioni tra i due paesi e avviene pochi giorni dopo una missione in Arabia Saudita del ministro degli Esteri algerino, Sabri Boukadoum. (Ala)