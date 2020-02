Casa donne: Celli (Civica), da Raggi confusione e strumentalizzazione

- “Come al solito la sindaca Raggi fa molta confusione: l’emendamento inserito nel milleproroghe dal relatore di tutta la maggioranza di governo che risolverebbe la questione della Casa internazionale delle donne, non è ancora stato votato. Auspichiamo quindi una votazione unanime dell’emendamento senza strumentalizzazioni".Così in una nota Svetlana Celli, consigliera in Campidoglio della lista civica Roma torna Roma. (Com)