Viabilità: A4 Mi-Bs, chiuso tratto tra Seriate e Rovato per incidente, un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade comunica in una nota che alle ore 18.45 circa, sull'autostrada A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Rovato in direzione di Brescia, a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'autovettura e due mezzi pesanti. Nell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Brescia. Sono stati diramati percorsi alternativi: per le brevi percorrenze degli utenti diretti verso Brescia, uscire a Seriate per poi rientrare in A4 a Rovato dopo aver percorso la SP573; per le lunghe percorrenze degli utenti diretti verso Venezia, prendere la A58 Tangenziale Est Esterna di Milano, seguire la A35 BreBeMi e rientrare in A4 a Castegnato. (com)