Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, crisi in Libia al centro dei colloqui fra Lavrov e Di Maio

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l’omologo italiano Luigi Di Maio discuteranno delle crisi globali, incluso il conflitto in Libia, nell’ambito della riunione bilaterale nel formato 2+2 in programma questo mese a Roma. Lo ha dichiarato a “Sputnik” l'ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano. “In primo luogo, si terranno due incontri bilaterali, seguiti da colloqui a quattro in formato 2+2 (ministri degli Esteri e della Difesa). Questi incontri bilaterali includeranno colloqui tra Lavrov e Di Maio”, ha detto Terracciano. In precedenza il diplomatico italiano aveva fatto confermato che i colloqui 2+2 avranno luogo a Roma e che la data della riunione ministeriale sarà annunciata in seguito.(Rum)