Iraq: 6 morti e 53 feriti a Najaf negli scontri tra sadristi e manifestanti

- Sono almeno sei le persone rimaste uccise oggi a Najaf, nel sud dell’Iraq, durante gli scontri tra i sostenitori del predicatore sciita Moqtada al Sadr e i manifestanti che continuano a protestare contro le autorità. Lo riferiscono fonti mediche e di sicurezza citate dall’emittente satellitare “al Arabiya”, secondo cui vi sarebbero anche 53 feriti. I disordini sono scoppiati dopo che i sadristi hanno attaccato un sit-in dei dimostranti. Gli scontri tra le due parti avevano già provocato un morto in settimana. Al Sadr, ex leader dei paramilitari dell’Esercito del Mahdi e capo della lista politica più votata alle ultime elezioni politiche (al Sairoon), ha appoggiato inizialmente la protesta contro il governo filo-iraniano di Adel Abdul Mahdi, facendosi vedere in piazza sin dallo scorso ottobre. (segue) (Res)