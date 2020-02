Metro C: Calabrese, puntiamo a garantire treni ogni 5 minuti, oggi tavolo su disservizi

- Per quanto riguarda il servizio della metro C “vogliamo garantire treni almeno ogni cinque minuti sulla linea, 7 treni sono già finanziati. Entro giugno presenteremo l'istanza al Mit per gli altri 10. L'obiettivo è ottenere il finanziamento per la fornitura dei nuovi convogli in tempo idoneo all'apertura della stazione Colosseo”. È quanto afferma in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese, che in seguito ai recenti disservizi della metro C oggi ha riunito “intorno a un tavolo tutti gli interlocutori, ognuno per la propria competenza” presso il deposito della linea C di Graniti “anche per effettuare un sopralluogo alle strutture”. Al confronto hanno preso parte Atac, dipartimento Mobilita, Roma Metropolitane, e il contraente generale di metro C e “abbiamo verificato e superato ogni criticità - spiega Calabrese - entro marzo Atac avvierà ulteriori lavori sulla linea elettrica per garantire il servizio così come programmato. Lavori che si aggiungono agli interventi già messi in atto negli ultimi due mesi, ed effettuati attivando le previste penali, in carico alla ditta responsabile delle manutenzioni”.(Rer)