Editoria: sì unanime definitivo a ddl per promozione lettura, Franceschini, "un percorso per sostenere il settore"

- Il Senato si è espresso all'unanimità per l'approvazione del disegno di legge per la promozione della lettura. "E' un importante passo avanti. Non è l'ultima tappa, adesso tutti insieme dobbiamo lavorare a una legge per l'editoria che sostenga complessivamente il settore del libro, sul modello della legge del cinema", ha dichiarato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, dopo il via libera definitivo. Il testo, approvato senza apportare modifiche a quello giunto dalla Camera, punta a sostenere le piccole librerie, abbassando al 5 per cento il tetto degli sconti praticabili sul prezzo dei vari libri, esclusi quelli scolastici, il cui sconto potrà arrivare al 15 per cento, e introduce il Piano nazionale per la lettura, con un investimento di 4.350.000 euro all'anno. Sono previsti anche l’istituzione della Capitale italiana del libro, un titolo che verrà conferito ogni anno dal Consiglio dei ministri all'esito di una selezione dei progetti delle città candidate a cui seguirà un finanziamento di 500.000 euro, l'introduzione della Carta della cultura e l'istituzione dell’Albo delle librerie di qualità, che raccoglierà gli esercizi meritevoli secondo criteri che verranno stabiliti con un successivo decreto. (segue) (Rin)