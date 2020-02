Usa-Venezuela: fonti Washington, nuove sanzioni contro Caracas entro 30 giorni

- Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro il governo del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, entro i prossimi 30 giorni. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione Usa citato dall’agenzia “Sputnik” durante una teleconferenza. “Nei prossimi 30 giorni vedrete alcune misure di impatto, che saranno molto importanti e paralizzeranno ulteriormente il regime (di caracas)”, ha detto il funzionario, aggiungendo che il Venezuela è diventato una priorità di sicurezza nazionale per l'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il funzionario, sono fiduciosi che una maggiore pressione sul governo di Maduro favorirà una transizione al potere in Venezuela. L’annuncio è giunto mentre è atteso per questa sera l’incontro alla Casa Bianca fra il presidente statunitense Donald Trump e l'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, che oggi pomeriggio ha incontrato sempre a Washington il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence. Al bilaterale erano presenti anche i senatori repubblicani Rick Scott e Marco Rubio, nonché il "commissario presidenziale" per le relazioni estere del Venezuela, Julio Borges, e Carlos Vecchio, il rappresentante nominato da Guaidò che gli Usa riconoscono come ambasciatore venezuelano a Washington. (segue) (Was)