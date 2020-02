Usa-Venezuela: fonti Washington, nuove sanzioni contro Caracas entro 30 giorni (2)

- Al momento non è stata resa nota la natura dell'incontro – che non era in agenda – fra Guaidò e Trump né i temi trattati nel corso del vertice. L'incontro tra Guaidò e Trump era stato anticipato dalla consigliera presidenziale Usa, Kellyanne Conway, nel corso di una conferenza stampa, rilanciata da "Evtv Miami". L'incontro tra Guaidò e Trump, ha segnalato Conway, si dovrebbe tenere alle 2 del pomeriggio ora locale, le 20 in Italia. Il consigliere presidenziale ha segnalato che "Trump ha parlato molte volte con il signor Guaidò", ricordando che per la Casa Bianca "il popolo in Venezuela è oppresso, affamato, represso e privato dei suoi diritti". Nei giorni scorsi, Guaidò aveva detto che avrebbe "fatto di tutto" per poter incontrare Trump. In un primo momento si era pensato che i due si sarebbero potuti vedere a Miami, nel corso dell'ultimo fine settimana: l'oppositore venezuelano ha tenuto un discorso ai connazionali convenuti al centro congressi dell'aeroporto locale, nelle ore in cui il presidente Usa si trovava in Florida, non lontano da dove si sarebbe giocata la finale del superbowl. (segue) (Was)