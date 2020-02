Usa-Venezuela: fonti Washington, nuove sanzioni contro Caracas entro 30 giorni (3)

- Guaidò era presente al discorso sullo stato della nazione che Trump ha tenuto ieri al Congresso. Il presidente Usa aveva definito Guaidò come "il vero e legittimo presidente del Venezuela". "Oggi abbiamo qui un uomo molto coraggioso, che rappresenta tutte le aspirazioni e sogni dei venezuelani, abbiamo con noi il vero e legittime presidente del Venezuela", ha detto Trump, seguito da un'ovazione bipartisan dell'aula. Il presidente Usa ha chiesto a Guaidò di portare un messaggio a tutti i venezuelani: "Tutti gli statunitensi sono uniti ai venezuelani in questa lotta per la libertà. Il socialismo distrugge le nazioni, ma ricordatevi che la libertà unifica le anime". Guaidò, che culmina negli Usa la missione internazionale pensata per aumentare la pressione "sulla dittatura di Maduro", ha restituito al Congresso e al presidente Trump il saluto alzandosi in piedi. In precedenza l'inquilino della Casa Bianca aveva definito Nicolas Maduro come un "tiranno che maltratta il suo popolo e si aggrappa alla sua tirannia", assicurando che il "dominio della tirannia di Maduro si romperà". (segue) (Was)