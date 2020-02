Usa-Venezuela: fonti Washington, nuove sanzioni contro Caracas entro 30 giorni (5)

- Guaidò conclude così un tour che lo ha portato in Colombia, Regno Unito, nella capitale europea Bruxelles, a Davos, in Francia, Spagna e Canada. L'oppositore ha potuto scattare foto e ricevere "appoggio" da una nutrita serie di rappresentanti della politica internazionale. Tra gli altri, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz, il presidente francese Emmanuel Macron, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, il primo ministro britannico Boris Johnson e il ministro degli Esteri Dominic Raab. Un giro che aveva come obiettivo quello di "stabilire alleanze con i paesi democratici del mondo" al fine di "affrontare e mettere fine alla dittatura di Nicolas Maduro". Tra i punti chiave della missione, c'era quello di fissare "strategie per evitare il contrabbando di oro, sviluppare il tema migratorio" e aumentare "ancora di più" - tramite sanzioni - la pressione sulla "dittatura". (segue) (Was)