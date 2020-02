Usa-Venezuela: fonti Washington, nuove sanzioni contro Caracas entro 30 giorni (6)

- Si tratta della seconda volta che il leader delle opposizioni venezuelane lascia ufficialmente il paese, nonostante il divieto opposto dalla magistratura come misura cautelare legata ad alcune cause aperte sul suo conto. Guaidò aveva varcato la frontiera una prima volta a febbraio 2019, quando la comunità internazionale tentò - senza il permesso di Caracas - di far entrare nel paese gli "aiuti umanitari" raccolti nelle settimane precedenti. Nel discorso tenuto il fine settimana al Miami Convention Airport Center, l'oppositore ha detto che "rientrerà nei prossimi giorni in Venezuela, per organizzare una grande manifestazione a Caracas". Guaidò ha rivendicato l'appoggio della comunità internazionale, presentando i risultati del tour che lo ha portato in sette paesi di America ed Europa e invitando le opposizioni a non perdere la speranza di un cambio nel paese. "È chiaro che no siamo soli", ha detto Guaidò avvertendo che per arrivare a nuove elezioni parlamentari "libere", tutte "le opzioni sono sul tavolo, ma anche sotto il tavolo". Nella tappa in Florida, riporta il quotidiano "El Nacional" il presidente dell'Assemblea nazionale (An) ha incontrato tra gli altri il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, il consigliere della casa Bianca Ivanka Trump, l'incaricato d'affari Usa per il Venezuela, Jame Story. (Was)