Giustizia: Carfagna (FI), su prescrizione maggioranza arriverà a mediazione

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ospite di "Otto e mezzo" su La7, ha affermato che "il ministro Bonafede ha il diritto di non ascoltare Salvini e Berlusconi sulla prescrizione, ma almeno dovrebbe sentire gli avvocati, i magistrati, i giuristi e i costituzionalisti, che dicono che la sua riforma è fatta male ed è un pericolo per i diritti dei cittadini". La parlamentare azzurra ha poi aggiunto: "Non so cosa pensi di fare Renzi, ma onestamente penso che nella maggioranza arriveranno ad una mediazione. Troveranno il modo di far capire ai Cinque stelle che questa riforma demolisce più di un principio costituzionale e capiranno che è ridicolo sottostare al diktat di un partito in via di estinzione". (Rin)