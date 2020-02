Trasporto aereo: Usa-Kenya, firmato emendamento ad accordo siglato a dicembre

- Il sottosegretario di Stato aggiunto per gli Affari economici e commerciali Usa, Manisha Singh, e il ministro dei Trasporti e i lavori pubblici del Kenya, James Macharia, hanno firmato oggi a Washington un emendamento all'accordo di trasporto aereo siglato il 4 dicembre scorso. L'emendamento, si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa, introduce il settimo diritto di libertà dell’aria per le operazioni di carico completo. Il settimo diritto di libertà dell’aria, approvato nell’ambito della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (nota anche come Convenzione di Chicago) siglata nel 1944, riguarda il diritto di traffico tra due paesi stranieri da parte di una compagnia aerea di un paese terzo, il cui trasporto non è collegato ai diritti di traffico di terza e quarta libertà. L’emendamento, prosegue la nota, amplia ulteriormente la “forte partnership economica e commerciale” fra Stati Uniti e Kenya, creando al contempo “nuove opportunità per compagnie aeree, esportatori e consumatori”. L’emendamento, conclude la nota, rappresenta inoltre “un passo avanti nella liberalizzazione del settore dell'aviazione civile internazionale in Africa, una regione che ha il potenziale per essere una delle aree a più rapida crescita al mondo”. (Was)