Coronavirus: Farnesina, istituita Unità operativa speciale per fronteggiare emergenza

- A seguito della decisione assunta il 30 gennaio scorso dal ministero della Salute di sospendere il traffico aereo tra Italia e Cina, la Farnesina si è immediatamente attivata con l’istituzione di un’Unità operativa speciale composta dall’Unità di crisi del ministero, dai vertici dell’Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e rappresentanti del ministero della Salute e della Protezione civile. Le conclusioni della riunione dell’Unità operativa speciale, riferisce la Farnesina, sono confluite all’interno dei lavori del Comitato operativo di Protezione civile e il primo risultato di questa azione congiunta è stata la modifica dell’iniziale Notam (Notice to Airmen) diffuso da Enac. Dal 1 febbraio è stato quindi ripristinato il traffico di voli cargo con la Cina e sono state autorizzate alcune deroghe alla sospensione dei voli commerciali per consentire il rientro in patria dei cittadini cinesi al momento in Italia nonché per i rimpatri umanitari. (segue) (Com)