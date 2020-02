Brasile: Bolsonaro criticato il "governo socialista" di Alberto Fernandez in Argentina

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha criticato il "governo socialista" del presidente Alberto Fernandez per la recente adozione di una misura che impone un risarcimento pari al doppio del valore attuale per i lavoratori in caso di licenziamento, politica opposta a quella del governo brasiliano da tempo impegnato a dare maggiore flessibilità alle leggi sul lavoro. "Con il nuovo governo socialista, in Argentina hanno raddoppiato il valore della multa in favore del lavoratore in caso di licenziamento", ha affermato il presidente nel corso di una intervista con il pastore evangelico Silas Malafaia pubblicata su YouTube. "Non puoi più licenziare nessuno, quindi la mia compagnia può fallire ma io non posso licenziare nessuno. Questa misura non darà lavoro a nessuno. Questa è la realtà", ha affermato Bolsonaro. Il presidente ha affermato che in Brasile ci sono "molti diritti e poco lavoro", una frase ripetuta spesso nel corso della campagna elettorale, sottolineando di puntare ad avere "meno diritti e più lavoro".(Brb)