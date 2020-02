I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: attesa oggi prima riunione del governo Kurti dopo fiducia in Parlamento - E' attesa per oggi la prima riunione del nuovo governo del premier Albin Kurti, dopo aver ottenuto ieri sera la fiducia in parlamento. Kurti si insedierà nel suo ufficio, dove sarà accolto, secondo i media locali, dal ministro degli Esteri uscente Behgjet Pacolli, in assenza del premier uscente Ramush Haradinaj, che si trova all'estero. A favore del nuovo esecutivo, formatosi dopo quattro mesi dalle elezioni dello scorso 6 ottobre, hanno votato 66 deputati su 120 seggi di cui è composta l'Assembla nazionale. Sono stati dieci gli astenuti, mentre l'opposizione ha abbandonato l'aula prima del voto. Il gabinetto di Kurti avrà due vice premier, e 15 ministri, di cui sei esponenti del Movimento Vetvendosje e sei dell'alleato di coalizione, la Lega democratica del Kosovo (Ldk), di Isa Mustafa. La guida di altri tre dicasteri è stata affidata ai rappresentanti delle minoranze. Ogni ministero dovrebbe avere almeno due viceministri. (segue) (Res)