Kosovo: Kurti convoca prima riunione governo, "saremo l'esecutivo dei cittadini" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuto prima del voto in parlamento, Kurti ha sottolineato che la riduzione degli incarichi nel governo, maggiori misure per promuovere gli investimenti, e la possibile richiesta di risarcimenti alla Serbia per i danni della guerra provocati in Kosovo, saranno le priorità del sui esecutivo. Il leader di Vetevendosje ha inoltre sottolineato la necessità di creare nuovi posti di lavoro e favorire lo sviluppo economico del paese. Kurti ha inoltre annunciato che intende chiudere l'Agenzia di privatizzazione del Kosovo (Pak), un'istituzione che gestisce le imprese pubbliche in Kosovo e trasferirà le sue competenze ad una agenzia governativa. Sul bilancio, inoltre il nuovo governo intende sfruttare un budget di tre miliardi di euro, "il più alto finora". Kurti ha anche promesso di controllare la magistratura e la cooperazione con le istituzioni internazionali ma soprattutto di volere chiedere alla Serbia di riconoscere i crimini commessi durante la guerra in Kosovo e i relativi risarcimenti. (segue) (Kop)