Kosovo-Serbia: Ue annuncia possibile nomina inviato speciale per dialogo tra i due paesi

- La possibilità di nominare un inviato speciale dell’Unione europea per facilitare il dialogo tra Kosovo e Serbia è una questione che l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sta discutendo con i funzionari di Pristina e Belgrado. Lo ha dichiarato ai giornalisti un portavoce dell’Alto rappresentante, Peter Stano. “La possibilità di nominare un inviato speciale per i Balcani occidentali è attualmente in corso di discussione, ma è ancora troppo presto per parlare di chi sarà o di quali saranno esattamente i suoi compiti”, ha detto il portavoce. (Kop)