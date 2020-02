Kosovo-Serbia: Kurti, nuovo governo non revocherà dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del Kosovo commetterebbe un errore se rinunciasse ai dazi del 100 per cento imposti sulle merci di importazione dalla Serbia. A dichiararlo l'ex premier Ramush Haradinaj, il cui esecutivo ha introdotto il provvedimento provocando il totale blocco dei negoziati fra Pristina e Belgrado per la normalizzazione delle relazioni fra i due paesi. In un 'intervista all'emittente statunitense "Voice of America", Haradinaj ha detto che la posizione presentata dal neo premier Albin Kurti per "un rapporto di reciprocità con la Serbia, è sbagliata. Si dovrebbe rinunciare ai dazi, solo condizionando tale decisione al riconoscimento del Kosovo da parte di Belgrado. Perché la Serbia è insaziabile, non ricambierà mai con un gesto a nostro favore", ha sostenuto Haradinaj. (segue) (Kop)