I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: Kurti, nuovo governo non revocherà dazi - Il nuovo governo kosovaro non abolirà i dazi sulle merci serbe e bosniache. Lo ha detto il neo primo ministro, Albin Kurti, in un’intervista televisiva. Kurti ha affermato di essere fiducioso che la misura dei dazi potrà essere revocata solo in caso di “completa reciprocità politica, economica e commerciale” tra Kosovo e Serbia. "Il nostro governo non abolirà i dazi del 100 per cento senza stabilire la piena reciprocità. Il Movimento di autodeterminazione abolirà la tariffa sulla Serbia sostituendola con il principio di reciprocità politica, economica e commerciale completa. Sostituiamo i dazi con reciprocità ", ha sottolineato il capo di governo di Pristina (segue) (Res)