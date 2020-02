Albania-Ue: Tirana accoglie con favore nuova metodologia su negoziati adesione

- Le autorità albanesi hanno accolto oggi con favore la presentazione da parte della Commissione europea della nuova metodologia sui negoziati di adesione all'Unione europea. "Noi siamo disposti ad andare avanti con le riforme per una radicale trasformazione, in rispetto anche ai principi della nuova metodologia, e ci aspettiamo l'avvio dei negoziati di adesione entro il 2020", ha scritto in un post su Facebook il ministro degli Esteri facente funzioni, Gent Cakaj, concordando sul fatto che "il processo richiede credibilità, prevedibilità, maggiore dinamismo e sostegno politico. La nuova piattaforma è un investimento geostrategico a lungo termine per la stabilità, lo sviluppo e la democratizzazione dei Balcani occidentali", ha concluso Cakaj. (segue) (Alt)