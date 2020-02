Albania-Ue: Tirana accoglie con favore nuova metodologia su negoziati adesione (2)

- La Commissione europea ha presentato oggi una proposta di modifica del processo di adesione all'Unione, con un raggruppamento dei capitoli negoziali in sei gruppi tematici: principi; mercato interno; competitività e crescita inclusiva; agenda verde e connettività sostenibile; risorse, agricoltura e coesione; relazioni esterne. Il commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi, nell'illustrare la proposta, ha dichiarato che l'allargamento ai Balcani occidentali è una priorità assoluta per la Commissione. "Stiamo lavorando su tre tracce: in primo luogo, oggi proponiamo passi concreti su come migliorare il processo di adesione. Mentre rafforziamo e miglioriamo il processo, l'obiettivo rimane la piena adesione all'Ue. In secondo luogo, e parallelamente, la Commissione sostiene fermamente le sue raccomandazioni per l'apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania e fornirà presto un aggiornamento sui progressi compiuti da questi due paesi. In terzo luogo, in preparazione del vertice Ue-Balcani occidentali a Zagabria a maggio, la Commissione presenterà un piano di sviluppo economico e degli investimenti per la regione", ha detto il commissario aggiungendo che sono previste delle relazioni specifiche che riguarderanno Albania e Macedonia del Nord. "Lavoreremo per accelerare il processo con questi due paesi così da avere una decisione sull'apertura dei negoziati di adesione prima del vertice di Zagabria", ha detto il commissario. Varhelyi ha spiegato che con Albania e Macedonia del Nord si applicherà la nuova metodologia, mentre, per quanto riguarda Serbia e Montenegro, sarà una loro scelta aderirvi o meno. "È giusto che gli sia data la possibilità e vedo già dei motivi a favore, ma è una loro scelta", ha concluso il diplomatico ungherese. (Alt)