Sgomberi Roma: in Assemblea capitolina mozione Pd per stop in attesa di regolamento

- A partire dalla fine di marzo 2020 dovrebbe partire il crono-programma per lo sgombero, in sette anni, di 25 immobili occupati nel comune di Roma come previsto dall’ordinanza prefettizia del 18 luglio scorso. Domani i consiglieri del centrosinistra, però, chiederanno all’Assemblea capitolina di impegnare la sindaca e la giunta a non dare seguito agli impegni previsti per Roma Capitale, nell’ambito dell’ordinanza, prima delle decisioni che saranno assunte dall’Aula Giulio Cesare. In questi giorni, infatti, è iniziata in commissione Patrimonio del Campidoglio la discussione sul regolamento per gli immobili capitolini occupati; un provvedimento atteso dal 2015, anno in cui fu licenziata la delibera 140. L’intenzione dell’amministrazione è quella di decurtare dell’80 per cento il canone per le associazioni che operano senza fine di lucro in alcuni settori tra cui l’istruzione, il sostegno alla persona, la protezione civile, la tutela dei diritti umani o del patrimonio storico, artistico e culturale, la promozione della lettura e la valorizzazione di arte e artigianato. (segue) (Rer)