Sgomberi Roma: in Assemblea capitolina mozione Pd per stop in attesa di regolamento (2)

- Per ottenere l’uso degli spazi bisognerà comunque partecipare a una gara a evidenza pubblica presentando un progetto. Le concessioni avranno una durata di sei anni e sono rinnovabili, accertata le regolarità dei pagamenti, una sola volta e per lo stesso periodo di tempo. Il canone, nel caso in cui non si rientri tra le attività senza fini di lucro, sarà stabilito dalla struttura capitolina titolare dell’immobile e potrà essere decurtato degli importi sostenuti per un’eventuale manutenzione straordinaria. Resta, comunque, facoltà dell’amministrazione concedere edifici in comodato d’uso gratuito. Per gli assegnatari è previsto un deposito cauzionale di tre mesi. Per questo domani la mozione, a prima firma del capogruppo del Pd Giulio Pelonzi, chiederà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, tra le altre cose, di elaborare “atto deliberativo che descriva gli impegni economici da mettere in bilancio” e di impegnarsi a “costruire in cinque anni un numero di alloggi Erp”, quindi popolari, “da assegnare a chi è in graduatoria e a chi verrà sgomberato. Ad oggi, infatti, si stima che ci siano circa 11 mila persone in emergenza abitativa nei 25 immobili che sono in cima alla lista degli sgomberi. In testa all’elenco ci sono le occupazioni di viale del Caravaggio e di via Tempesta il cui sfratto imminente è stato bloccato dopo il raggiungimento di un accordo di governo tra M5s e Pd del settembre scorso. (segue) (Rer)