Regionali: Berlusconi, nelle prossime settimane "tour della libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane Forza Italia sarà impegnata in "un 'tour della libertà' nelle regioni chiamate al voto". Lo ha detto il presidente Silvio Berlusconi alla riunione del comitato di presidenza, che si è svolto a Roma. "Si terranno assemblee pubbliche con eletti e dirigenti e in parallelo incontri con le categorie produttive e le diverse realtà associative del territorio - ha spiegato -. Sarò personalmente presente a queste iniziative nelle regioni e con me ci saranno i membri del coordinamento nazionale e naturalmente i coordinatori delle regioni interessate".(Rin)