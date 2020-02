Milano: ordina pizza a casa e rapina fattorino, preso 22enne

- Un 22enne tossicodipendente è stato arrestato per aver rapinato un fattorino che recapita pizze a domicilio dei soldi e del cibo che aveva con sé in zona Comasina a Milano. Gli agenti del commissariato di zona lo hanno individuato tramite la visione delle telecamere comunali di sicurezza. Nei giorni scorsi il giovane dopo essersi appropriato del cellulare di un vicino di casa, ha chiamato una pizzeria della zona ordinando due pizze. All’arrivo del fattorino in motorino, il 22enne con una dipendenza dalla cocaina, lo ha minacciato con una pistola rivelatasi poi finta e si è fatto consegnare le pizze e la somma di denaro che il corriere aveva con sé. Agli investigatori, diretti dal vicequestore Antonio D’Urso, il ragazzo ha ammesso la rapina. “Avevo bisogni di soldi per comprare la droga, ma avevo anche fame”, è stata la sua giustificazione al furto anche della pizza. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire se si sia trattato di un episodio isolato o il 22enne abbia già rapinato altri fattorini della zona.(Rem)