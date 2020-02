Balcani-Ue: commissario Varhelyi domani e venerdì in Serbia e Montenegro

- Il commissario europeo per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, andrà in Serbia e Montenegro tra la giornata di domani e venerdì. Lo ha reso noto la Commissione europea. "Non vedo l'ora di iniziare le mie prime visite in Serbia e Montenegro, i due paesi già impegnati nei negoziati di adesione all'Ue, per discutere dei piani sulla credibile prospettiva europea per la regione dei Balcani occidentali. Discuteremo anche del lavoro sulle riforme legate all'adesione all'Ue, anche nei settori dello stato di diritto, nonché sugli sviluppi pertinenti", ha dichiarato il commissario. A Belgrado, in Serbia, il 6 febbraio, il commissario incontrerà il presidente, Aleksandar Vucic, e il primo ministro, Ana Brnabic. A Podgorica, in Montenegro, il 7 febbraio, il commissario presenterà i piani futuri della Commissione per la regione al presidente Milo Dukanovic, al primo ministro Dusko Markovic e ai rappresentanti dei partiti di opposizione, in seguito al lancio della metodologia di allargamento rivista questa settimana. (Beb)